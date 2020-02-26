Коронавирус уже в Мадриде: госпитализирован один человек

Коронавирус зафиксировали в Мадриде / Фото pixaby

В испанском Мадриде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. А общее число заразившихся на территории страны возросло до девяти человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Испании, вирус обнаружен у 24-летнего молодого человека, который недавно ездил в Италию. После появления симптомов он обратился к медикам, которые приехали к нему домой и взяли анализы. Тест на коронавирус показал положительный результат.

На данный момент инфицированный китайским вирусом молодой человек госпитализирован в больницу Карлоса III, где есть специализированный изолятор.

Тем временем, по данным газеты El Pais, количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 на территории страны возросло до девяти человек.

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Напомним, коронавирус COVID-19 из Китая добрался до Канарских островов. По последним данным, в отеле на юге курортного острова Тенерифе болезнь подтвердилась уже у четырех человек. Все они итальянцы. Медики проверяют 37 клиентов отеля, которые были в тесном контакте с инфицированными.