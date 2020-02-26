В Грузии обнаружили первого больного коронавирусом

Пациента с коронавирусом госпитализировали в Грузии / Фото twitter.com/ChuBailiang

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией медики зафиксировали в Грузии.

Как сообщает Грузия Online, об этом на специальном брифинге заявила министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

"Подтверждено первый случай. Час назад завершилось лабораторное исследование. Чтобы быть полностью уверенными, эту реакцию мы повторили трижды. Речь идет о гражданине Грузии, который ездил в Иран, вернулся в Грузию и ему были проведены соответствующие исследования. Как известно, после того, как вспышка вируса началась в Китае, сегодня он уже распространился и в других странах. В том числе и Иране, где сегодня 19 человек погибли и 85 инфицированы", - заявила Тикарадзе.

Министр добавила, что коронавирус обнаружили у 50-летнего гражданина Грузии, который накануне прилетел из Ирана, посетив также Азербайджан. Пациента госпитализировали в инфекционную больницу, его состояние оценивают, как удовлетворительное.

Напомним, Украина планирует тестировать граждан на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения, которые будут завезены в страну через несуществующие названия.

Как сообщал Главред, коронавирус добрался до Румынии, а число зараженных во Франции и Германии возросло. В частности, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14, в Германии – 18, в Китае - 78 064.

Кроме того, в испанском Мадриде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. А общее число погибших на территории страны возросло до девяти человек.