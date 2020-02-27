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Коронавирус в Китае достиг минимума и переместился в другие страны: свежие данные

27 февраля 2020, 08:11

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем 30 странах мира.

коронавирус
Коронавирус убил уже 2801 человека/ Фото pixabay.com

В течение суток 26 февраля в Китае зафиксировали самый низкий показатель смертей от коронавируса covid-19, начиная с 30 января. В частности, жертвами болезни стали 29 человек.

При этом в Южной Корее за сутки заразились 449 человек - это больше, чем в Китае. Теперь в этой стране 1595 заболевших и 13 жертв болезни.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, общее число смертей в мире от китайского вируса по состоянию на утро 27 февраля составляет 2801. Общее число инфицированных в мире – 82 164 человека, выздоровели - 32 897.

Как известно, коронавирус шествует миром, заражая людей из разных стран. В частности, министерство здравоохранения Норвегии подтвердило первый случай заражения, передает Reuters. Вирус из Китая обнаружили у человека, который в конце прошлой недели вернулся из КНР. Интересно, что хотя тест на коронавирус дал положительный результат, никаких симптомов болезни нет. Человека поместили на домашний карантин. Власти Норвегии считают распространение нового вируса маловероятным.

Кроме того, Дания также подтвердила первый случай коронавирусной инфекции у человека, который вернулся с лыжного отдыха в северной Италии. Как сообщили в органах здравоохранения Дании, человек изолирован в своем собственном доме, передает Nationalpost. 

Тем временем в Италии – большего всего зараженных коронавирусом в Европе. Их число возросло до 435 человек, зафиксированы 12 смертей. Итальянские СМИ сообщили, что украинка также подхватила китайский вирус в этой стране. На данный момент 26-летняя девушка находится в больнице, а ее семья – на карантине.

gisanddata.maps.arcgis.com

Кроме того, два первых случая заражения коронавирусом обнаружили в Пакистане. По одному первому случаю заболевания подтвердили в Северной Македонии и в Бразилии.

Также первый случай заражения коронавирусной инфекцией медики зафиксировали в Грузии. Как сообщал Главред,  коронавирус обнаружили у 50-летнего гражданина Грузии, который накануне прилетел из Ирана, посетив также Азербайджан. Пациента госпитализировали в инфекционную больницу, его состояние оценивают, как удовлетворительное.

В целом, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем 30 странах мира.

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