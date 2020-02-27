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Еще одна европейская страна заявила о заражении китайским коронавирусом

27 февраля 2020, 09:55

Зараженный прибыл в Эстонию из Ирана

Китайский коронавирус в Эстонии
Китайский коронавирус в Эстонии / GettyImages

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По словам министра социальных дел Эстонии Танель Кийк, зараженный не является гражданином страны.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - цитирует главу ведомства ERR.

При этом он указал, что зараженный вернулся в Эстонию из Ирана в среду, 26 февраля. Кроме того, Кийк заявил, что на данный момент иранец изолирован.

Как ранее сообщал Главред, в Китае зафиксировали самый низкий показатель смертей от коронавируса covid-19, начиная с 30 января.

Эстония китайский коронавирус Иран
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