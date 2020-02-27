Коронавирус навис над Украиной: Польша подтвердила первый случай заражения

Коронавирус обнаружили в Польше / GettyImages

В четверг, 27 февраля, стало известно о первом подтвержденном случае заражения китайским коронавирусом в Польше.

Как пишет издание Express Ilustrowany, медики диагностировали заражения коронавирусом covid-19 в городе Лодзь.

В сообщении подчеркивается, что опасное заболевание обнаружили у 25-летней девушки.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+. Для них показатель риска инфицирования коронавирусом составляет 13,5%.

Читайте такжеКоронавирус в Черновцах: госпитализировали уже двоих украинцев из ИталииКак известно уже зарегистрировано более 82 тысяч лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальный, выздоровели 32 тыс. 897 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Согласно данным ВОЗ, вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2. О первых случаях в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. В городе Ухань возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.