Китайский коронавирус на Diamond Princess: число заболевших украинцев резко увеличилось

Diamond Princess / Reuters

На круизном лайнере Diamond Princess увеличилось количество заболевших украинцев. Так, китайский коронавирус обнаружили уже у четырех граждан Украины.

По словам представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко, украинцы находятся в больнице.

"Членов экипажа судна - сначала двух перевели в больничные учреждения в связи с выявлением положительных анализов на коронавирус. И потом еще двоих наших сограждан попали в больничные заведения с теми же показателями", - отметил Коваленко в комментарии РБК-Украина.

При этом он указал, что состояние здоровья зараженных нормальное.

"Сейчас консул Украины в Японии находится на постоянном контакте с украинцами. Состояние их здоровья в целом нормальное", - подытожил дипломат.

Как ранее сообщал Главред, почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, не собираются возвращаться в Украину.