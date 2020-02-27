Уже четвертый политик: вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом / Фото: Globallookpress.com

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар после недомогания прошла тест и 27 февраля утром выяснила, что заразилась китайским коронавирусом SARS-CoV-2.

Как передает IRNA, для исключения дальнейшего распространения инфекции политик остается дома на карантине.

Примечательно, что вице-президент не стала первым иранским политиком, заразившимся коронавирусом.

О позитивных результатах тестов ранее сообщили глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса, парламента Ирана, Моджтаба Зоннур, депутат Махмуд Садеки, а также заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

Как известно, всего в Иране инфицированы 245 человек. 22 человек уже умерли от данного недуга. Эта страна стала одним из очагов распространения вируса за пределами Китая.

Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess увеличилось количество заболевших украинцев. Так, китайский коронавирус обнаружили уже у четырех граждан Украины.

Как ранее сообщал Главред, почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, не собираются возвращаться в Украину.