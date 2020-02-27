В Белом доме назначили ответственного по борьбе с опасным коронавирусом

В США назначили ответственного по борьбе с коронавирусом / Фото pixaby

В США назначили координатора Белого дома по борьбе с опасным коронавирусом, который быстро распространяется по миру с декабря прошлого года.

Соответствующее назначение сделал Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, пишет пресс-служба Белого дома в четверг, 27 февраля.

Координатором по борьбе с распространением коронавируса стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Чиновница войдет в состав рабочей группы, которую возглавляет министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Помощь ей будут оказывать сотрудники Совета национальной безопасности США.

В Белом доме отметили, что на своей прежней должности Биркс реализовала новаторские решения и добилась прогресса, зарекомендовав себя как "известный специалист и врач в области глобального здравоохранения". В частности, указывается в заявлении, Биркс занималась разработками вакцин, в том числе против ВИЧ.

Коронавирус в США

Как ранее писал Главред, США обвинили Россию в развертывании масштабной кампании по дезинформации населения о ситуации с распространением в мире китайского коронавируса.

"Цель России — посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний", — сообщил заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер, информирует издание AFR.

В частности, массовое распространение, уверяют в Белом доме, получила фейковая информация о том, что вирус был создан в США для "ведения экономической войны с Китаем". Также Кремль тиражировал комментарии с фактами, что коронавирус — "биологическое оружие, разработанное ЦРУ".

Также напомним, лидер американцев Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конец эпидемии нового китайского вируса 2019-nCoV настанет в апреле нынешнего года. он выдвинул гипотезу, что "жара должна убить вирус".

"Вообще говоря, жара убивает этот тип вируса. Это было бы хорошо", - сказал Трамп.