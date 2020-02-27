Врач озвучил самый простой способ определения у человека коронавируса

Коронавирус можно предупредить мерами профилактики / Фото pixaby

В Сети активно распространяется информация о враче из России, который отправился для исследовательской работы в Ухань, где тщательно изучил коронавирус.

В Facebook пользователи делятся информацией о защите от коронавируса и его объективных симптомах.

"Молодой врач из РФ работает в больнице Шэньчжэня, переведен на изучение вируса пневмонии Ухань. Позвонил близким и дал разьяснение.

Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусая пневмония - это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить. Пожалуйста, расскажите друзьям, если вы разбираетесь, об идентификации и профилактике.

Вирус Уханя не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше под солнцем. Горячая вода не лекарство, полезна для здоровья, эффективна при всех вирусах.

Совет врача по коронавирусу:

1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед маска в принципе может отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, замедлителя шаг зараза просто упадет на землю, летать не сможет.

2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнию одежду, достаточно просушить на солнце, чтобы убить вирус.

О симптомах непосредственно заболевания- пневмонии, вызванной коронавирусом:

1. После проникновения в горло может появиться сухость горла, которая встречается при ангине. Продлится 3-4 дня

2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем в легкие, вызовет воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней.

3. При короновирусной пневмонии появляется высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность, появляется ощущение, что тонете в воде. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.

О профилактике:

1. Самый распространенный способ заразиться - это дотрагиваться до людей, поэтому нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках, в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может произойти что угодно (вы можете потереть руками глаза или прикоснуться к носу).

2. В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло Бетадином, чтобы устранить или минимизировать действия микроб, пока те еще находятся в горле (перед тем, как попасть в легкие.).

Будьте предельно внимательны и осторожны, пейте больше подогретой воды".

Напомним, коронавирус добрался до Румынии, а число зараженных во Франции и Германии возросло. В частности, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14, в Германии – 18, в Китае - 78 064.

Кроме того, в испанском Мадриде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. А общее число погибших на территории страны возросло до девяти человек.