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Коронавирус на пороге Украины: в Беларуси выявлен первый случай заражения

28 февраля 2020, 08:25

Вирус определили у одного из студентов, приехавших из Ирана.

коронавирус, врач, термометр
Вирус определили у одного из студентов, приехавших из Ирана / Фото pixaby

Первый случай заражения китайским коронавирусом covid-19 зарегистрирован в Беларуси.

Наличие вируса медики определили у одного из студентов, приехавших из Ирана, рассказали в министерстве здравоохранения республики.

"В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса", - проинформировали в министерстве.

В сообщении подчеркивается, что при лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

"Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - отметили в минздраве.

Читайте также"Зараженные среди нас": Украина беззащитна перед коронавирусом – медикВ связи с ухудшением эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии в Беларуси приняли решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

В настоящее время в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса, добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, 27 февраля стало известно о первом подтвержденном случае заражения китайским коронавирусом в Польше.

Как известно уже зарегистрировано более 82 тысяч лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальный, выздоровели 32 тыс. 897 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Согласно данным ВОЗ, вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2. О первых случаях в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. В городе Ухань возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

коронавирус новости Беларуси
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