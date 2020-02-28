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Коронавирус проник еще в три страны: свежие данные

28 февраля 2020, 09:59

Первые случаи заражения зафиксированы в Литве, Нидерландах и Нигерии.

Коронавирус
Коронавирус продолжает распространяться  / Reuters

Случаи заражения коронавирусом Сovid-19 зафиксировали еще в трех странах - Литве, Нидерландах и Нигерии. Об этом сообщили Минздравы этих стран.

Китайский вирус в Литве подхватила жительница страны, которая 24 февраля вернулась из итальянской Вероны. Пациентку изолировали в больнице, у нее легкие симптомы, температуры нет.

В Нидерландах зараженным коронавирусом оказался житель города Тилбург на юге страны, пишет nos.nl. По информации медиков, мужчина недавно вернулся из северной Италии. Пациент на данный момент находится в изоляции.

В Нигерии Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай заражения коронавирусом Covid-19 в штате Лагос. Инфицированного обнаружили 27 февраля, и этот случай является первым в стране.

Тем времнем число заразившихся коронавирусом нового типа на территории Франции возросло более чем вдвое. Министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что во Франции диагностированы 38 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 12 новых инцидентов связаны с зараженным пациентом из департамента Уаза на севере страны, передает BFMTV.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в мире составляет 83 391 человек, жертвами болезни стали 2 858 человек, выздоровели - 36 598. 

Напомним, первый случай заражения китайским коронавирусом Сovid-19 зарегистрирован в Беларуси. Наличие вируса медики определили у одного из студентов, приехавших из Ирана. 

Вирус из Китая 2020 пока что не проник в саму Украину, однако успел заразить уже пятерых наших соотечественников за пределами страны.

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