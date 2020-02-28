С топорами и вилами: в Румынии массовые протесты против эвакуации из-за коронавируса

Вилы. Иллюстративное фото / Starfate

В Румынии (в районе Арджеш) жители с вилами и топорами вышли на митинги против эвакуации своих соотечественников из охваченных эпидемией коронавируса стран.

Соответствующее сообщение опубликовал румынский портал Digi24. По данным журналистов, власти Румынии определили, что детский лагерь и пансионат в Арджеше станут местами для карантина из-за коронавируса.

"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - заявил один из митингующих.

Как видно на видеозаписи, успокаивать протестующих (ради недопущения дальнейших беспорядков) пришлось румынским силовикам.

Напомним, на минувшей неделе в городке Новые Санжары (Полтавщина) местные жители активно протестовали против доставки в местный Медицинский центр МВД Украины своих сограждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины (и группы иностранцев). Протесты быстро переросли в стычки с полицией и броски в автобусы, на которых везли людей, камней.

Позднее глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Китая украинцам в карантине и провести вместе с ними две недели.