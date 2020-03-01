Хотел заразиться ради хайпа: в Иране от коронавируса умер пропагандист-шутник

Китайский коронавирус / Reuters

Иранский активист Хамед Джалали Кашани, шутивший о смертоносный коронавирус covid-19, умер от китайского коронавируса. Мужчина всячески поддерживал действия нынешней власти страны.

По данным Al Arabiya, приспешник действующего режима умер в пятницу, 28 февраля. По его словам, сообщения о коронавирусе в стране являются лишь уловкой для снижения явки избирателей на выборах.

Кроме того, Кашани шутил над эпидемией и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию. В результате мужчина заразился Covid-19 и скончался из-за осложнений, вызванных вирусом из Китая.

Как ранее сообщал Главред, в Австралии и Таиланде официально подтвердили первые случаи смерти от коронавируса CoVID-2019.