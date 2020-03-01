Коронавирус атакует: в Москве первый зараженный, в Беларуси второй случай инфицирования

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Москве / GettyImages

Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Москве.

Опасное заболевание выявили у пациента Инфекционной клинической больницы № 1 столицы России.

Как рассказал один из пациентов, в палате находится мужчина, который заразился в Милане, передает МБХ медиа.

В то же время второй случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Беларуси.

В воскресенье, 1 марта, у жительницы белорусского города Витебск выявили коронавирус CoVID-2019, сообщает минздрав республики.

Читайте такжеВ США от коронавируса скончался первый человекВ пресс-службе уточнили, что все тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, вернувшихся из стран с большим количеством зараженных коронавирусом людей.

Сообщается, что женщина прибыла из Италии вместе с двумя коллегами. Пребывали они в Северной Италии, соответственно их вызвали в медучреждение для тестирования. Пациентке с позитивными анализами проводят более углубленную лабораторную диагностику.

Напомним, первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси 28 февраля. Заболевший - студент из Ирана, сейчас он находится в больнице.