Коронавирус выкосил более трех тысяч человек: опубликована жуткая статистика

Число жертв коронавируса снова возросло / Reuters

Число жертв нового китайского коронавируса достигло 3141 человека, количество зараженных составило 88,4 тысячи.

Наибольшее количество инфицированных вирусом Covid-19 в Китае, где и началась вспышка инфекции – более 80 тысяч случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных превысило 8 тысяч, пишет издание South China Morning Post.

При этом за сутки 54 человека скончались в Иране, 34 - в Италии, 20 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Наибольшее число больных вне Китая - 3736 - выявлено в Южной Корее, 1694 - в Италии, 978 - в Иране, на территории Японии - 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

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Напомним, первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Москве. Кроме того, второй случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Беларуси.