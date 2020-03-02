Коронавирус "устал" от китайцев: в Ухане упало количество больных и закрыли больницу

Коронавирус в Ухане пошел на спад / Reuters

В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.

Уточняется, что 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, а оставшихся 74 человека перевели в другие медучреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Отметим, в соцсетях при этом обсуждают, почему коронавируса нет в России, ведь страна огромная.

"По всей видимости, отсутствие заболевших в России при том, что вокруг нас эпидемия бушует вовсю, объясняется просто - у нас просто не регистрируют это заболевание, заворачивая всех на диагноз типа ОРВИ. Убитая напрочь медицина реагирует на проблему привычно: не замечает её", - пишет пользователь Сети.

"Это только начало.... Никто вам больницы на 6000 чел., за три дня строить не будет! Сейчас "инфекционки" забьют, потом всем станет вообще покуй...", - считает Бородин Владимир.

"А как мы думаем ? Нас минует сия чаша коронавируса ? Ага ,заглядится на наши короны этот вирус и издохнет ? Мы и никогда не узнаем ,где он начался и сколько приговорено ...", - добавил еще один пользователь Сети.

Добавим, что 1 марта в Москве зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом. Опасное заболевание выявили у пациента Инфекционной клинической больницы № 1 столицы России, который вернулся из Италии.

Читайте такжеКоронавирус выкосил более трех тысяч человек: опубликована жуткая статистикаНапомним, ранее во Всемирной организации здоровья пришли к выводу, что измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса - не вполне эффективная мера.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы", - сказано в рекомендациях ВОЗ.