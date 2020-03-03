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Впервые с подозрением на коронавирус на карантин отправили домашнюю собаку

3 марта 2020, 07:09

Врачи проверяют, мог ли померанский шпиц подхватить вирус у своей хозяйки из Гонконга.

померанский шпиц
Померанский шпиц - Иллюстационное фото pixabay.com

В Гонконге зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусом у домашней собаки. Померанского шпица поместили в специальный карантинный центр для животных. Там животное пробудет в течение 14 дней.

Об инциденте стало известно еще 28 февраля. У домашнего питомца нет признаков заболевания, однако в его крови обнаружили наличие коронавируса нового типа в незначительном количестве, передает Bloomberg. Пока что непонятно, как заразился померанский шпиц. В частности, могла ли владелица собаки Ивонн Чоу Хау Йи, которая подхватила коронавирус, передать его своему любимцу. 

На данный момент ветеринары проводят новые тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение. Пока что шпиц оказался единственной собакой на карантине из-за коронавируса.

Коронавирус в Китае 

Тем временем  в Китае число жертв коронавируса нового типа covid-19 за последние сутки возросло на 31 и достигло 2943. Об этом сообщила Государственная комиссия по здравоохранению.

Как свидетельствуют данные из 31 провинции, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, выписаны 47 204 человека. За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, заразились 125 людей и выздоровели – 2742.

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в мире составляет 90 936 человек, умерли – 3 117 , выздоровели – 47 995.

gisanddata.maps.arcgis.com

Министерство здравоохранения Марокко объявило о том, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался уроженец африканского государства. Мужчина постоянно проживает в Италии. Как сообщает Коммерсантъ, на данный момент инфицированный находится в больнице в одном из крупнейших городов Марокко Касабланке. Там ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья пациента врачи не оценивают как критическое. 

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Напомним, в китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей. В частности, 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, а оставшихся 74 человека перевели в другие медучреждения. 

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