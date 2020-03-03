Папу Римского Франциска проверили на коронавирус: известны результаты

Папа Римский Франциск сдал тест на коронавирус/ Reuters

Папа Римский Франциск, который в конце февраля испытывал небольшое недомогание и отменил официальные мероприятия и аудиенции, сдал тест на коронавирус COVID-19.

Вирус у Папы Римского не подтвердился - тесты дали отрицательный результат, сообщила итальянская газета Il Messaggero 3 марта.

83-летний Папа Франциск десять лет назад перенес операцию по удалению части легких, напомнило издание.

Стоит отметить, что из-за вспышки коронавируса в Италии болезнь Папы Римского Франциска очень взволновала местное население. В Ватикане рассказали, чем болен Папа Римский. В частности, состояние понтифика описали как "легкую болезнь". При этом другие детали не сообщались.

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в Италии достигло 2036 человек, жертвами вируса из Китая стали 52 человека.

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Напомним, в китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей. В частности, 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу выписали 34 выздоровевших пациентов, а оставшихся 74 человека перевели в другие медучреждения.