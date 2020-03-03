В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выше гриппа

В ВОЗ подсчитали статистику смертности по гриппу и коронавирусу / Reuters

В 3,4% случаев заболевание коронавирусом заканчивается смертью пациента.

Как сообщает Интерфакс-Украина, такое заявление по результатов исследований сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Во всем мире умерли 3,4% зараженных COVID-2019. В сравнении с этим сезонный грипп в целом убивает менее 1% инфицированных", - подчеркнул он.

По утверждению главы ВОЗ, во всем мире зафиксировано около 90,9 тысяч заражений, из них 3110 случаев болезни завершились летальным исходом.

Гебреисус подчеркнул, что в данный момент разрабатывается 20 типов вакцин, предназначенных для борьбы с распространением опасной китайской инфекции, которая стремительно проникла во многие страны мира. Он добавил, что проблему невозможно решить стараниями одной организации или индустрии, участниками должны быть все, кто солидарен в борьбе с угрозой.

Напомним, коронавирус в Украине уже официально - власти подтвердили первый случай заражения.

В Черновцах изолировали 35 человек. А ранее в Тернополе с подозрением на китайский коронавирус был доставлен двухлетний ребенкок - недавно вернувшийся с родителями из столицы Испании Мадрида.

Судя по всему, коронавирус в Киеве и других крупных городах - только вопрос времени. Главред подготовил памятку, как защититься от коронавируса.