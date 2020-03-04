Число зараженных коронавирусом в мире снова выросло: пугающие цифры

Коронавирус поразил уже более 90 тыс. человек / Фото pixabay.com

Опасный китайский вирус Covid-19 проник уже более чем в 80 стран мира и инфицировал 91 158 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами коронавируса стали 3 198 человек. После Китая большего всего зараженных в Южной Корее и Италии – 5328 и 2502 человек соответственно. Лидерами антирейтинга по количеству смертей от китайского вируса остаются Китай, в котором была зарегистрирована первая вспышка болезни, Италия и Иран - 2 871, 79 и 77 смертей соответсвенно.

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Как сообщал Главред, 3 марта в Украине также был подтвержден первый случай заболевания вирусом Covid-19. В Черновцах изолировали 35 человек.

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Коронавирус в США

В США, где число инфицированных достигло 125 человек, в срочном порядке разрабатывают вакцину против коронавируса. Президент Дональд Трамп перечислил зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с COVID-19 / twitter.com/PressSec

Кроме того, он обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

"Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания", - цитирует американского лидера Голос Америки.

Коронавирус шагает по миру: ВОЗ бьет тревогу

Тем временем Всемирная организация здравоохранения призвала производителей на 40% увеличить производство масок и перчаток в связи с коронавирусом. В ВОЗ говорят, что нехватка этих средств ставит под угрозу жизни людей.

Как говорится в пресс-релизе ВОЗ, для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 миллионов медицинских масок, около 76 миллионов пар медицинских перчаток и 1,6 миллиона пар защитных очков.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что в 3,4% случаев заболевание коронавирусом заканчивается смертью пациента.