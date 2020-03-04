В России паника из-за китайского коронавируса: подписан важный документ

Китайский коронавирус в России / pixabay.com

Российские власти запаниковали из-за китайского коронавируса. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете вывозить из страны медицинские маски до 1 июня.

"В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введен временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции", – говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Кроме того, в перечень продукции со временным ограничением на вывоз попали защитные респираторы, очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, а также некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Как ранее сообщал Главред, опасный китайский вирус Covid-19 проник уже более чем в 80 стран мира и инфицировал 91 158 человек.