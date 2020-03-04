Официально: первый случай коронавируса подтвердили в Польше

Коронавирус добрался в Польшу / Reuters

Следом за Украиной в Польше подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом covid-19. Инфицированным оказался мужчина, который приехал из Германии.

Состояние пациента стабильное, у него кашель и высокая температура. Он находится в больнице в городе Зелёная Гура Любушского воеводства. Об этом сообщает канал TVN24 со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши.

Люди, которые контактировали с зараженным китайским вирусом мужчиной, находятся на домашнем карантине.

27 февраля польские СМИ писали, что коронавирус подхватила 25-летняя девушка в городе Лодзь. Министерство здравоохранения Польши не подтвердило официально информацию о том, что пациентка заражена. У девушки взяли три теста на вирус, только один из которых был положительным, а два дали отрицательный результат. В связи с этим образцы отправили в Варшаву.

Напомним, 3 марта в Украине уже был подтвержден первый случай заболевания вирусом Covid-19. Коронавирус нашли у нашего соотечественника, который был в Италии.

Читайте такжеНеуязвимы для коронавируса: эксперты назвали везунчиковВместе с первым в Украине пациентом изолировали еще 35 человек. Они помещены в обсервацию на две недели. Всех пациентов закрыли в разных местах, чтобы не было паники.

Как сообщал Главред, число зараженных опасным китайским коронавирусом снова выросло. На данный момент вирус из Китая проник уже более чем в 80 стран мира и инфицировал 91 158 человек. Жертвами коронавируса стали 3 198 людей.