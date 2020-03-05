Коронавирус набирает новые обороты: свежие данные

Коронавирусом заразились более 95 тыс. человек / Фото pixabay.com

Количество зараженных опасным коронавирусом из Китая в мире перевалило за 95 тысяч, при этом жертвами вируса стали 3249 человек.

Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Китае заразились коронавирусом почти 80,5 тысяч человек. А за сутки 4 марта количество зараженных в других странах перевалило за 15 тысяч человек. Выздоровели уже более 53 тысяч пациентов.

В Европе коронавирус пока что не коснулся всего четырех стран из 27. На данный момент не подтвердили ни одного заболевания вирусом из Китая Словакия, Болгария, Кипр и Мальта.

4 марта в Словении Минздрав страны сообщил о первом случае заражения. Пациент, который подхватил коронавирус, вернулся из Марокко через Италию. На данный момент он госпитализирован в инфекционной клинике в Любляне.

Тем временем в штате Калифорния и в Лос-Анджелесе в США объявили чрезвычайное положение – там стало известно о еще шести случаях заражения и одной смерти.

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Как известно, коронавирус уже попал и в Украину. В частности, 3 марта подтвердился первый случай заболевания коронавирусом - им заразился житель Черновцов.

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Напомним, 4 марта заместитель главы Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что на данный момент шестеро людей находятся под подозрением медиков на коронавирусную инфекцию.

Позднее журналисты сообщили, что в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы доставили троих людей - двух мужчин и женщину - с подозрением на китайский коронавирус.