УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Коронавирус набирает новые обороты: свежие данные

5 марта 2020, 07:48

В Европе вирус из Китая пока что не коснулся лишь четырех стран из 27.

коронавирус
Коронавирусом заразились более 95 тыс. человек / Фото pixabay.com

Количество зараженных опасным коронавирусом из Китая в мире перевалило за 95 тысяч, при этом жертвами вируса стали 3249 человек.

Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Китае заразились коронавирусом почти 80,5 тысяч человек. А за сутки 4 марта количество зараженных в других странах перевалило за 15 тысяч человек. Выздоровели уже более 53 тысяч пациентов.

В Европе коронавирус пока что не коснулся всего четырех стран из 27. На данный момент не подтвердили ни одного заболевания вирусом из Китая Словакия, Болгария, Кипр и Мальта.

4 марта в Словении Минздрав страны сообщил о первом случае заражения. Пациент, который подхватил коронавирус, вернулся из Марокко через Италию. На данный момент он госпитализирован в инфекционной клинике в Любляне.

Тем временем в штате Калифорния и в Лос-Анджелесе в США объявили чрезвычайное положение – там стало известно о еще шести случаях заражения и одной смерти.

gisanddata.maps.arcgis.com

Как известно, коронавирус уже попал и в Украину.  В частности, 3 марта подтвердился первый случай заболевания коронавирусом - им заразился житель Черновцов. 

Читайте такжеКоронавирус в Украине: в ВОЗ озвучили нерадостные для украинцев прогнозы

Напомним, 4 марта заместитель главы Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что на данный момент шестеро людей находятся под подозрением медиков на коронавирусную инфекцию.

Позднее журналисты сообщили, что в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы доставили троих людей - двух мужчин и женщину - с подозрением на китайский коронавирус.

коронавирус коронавирус в Украине китайский коронавирус новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус набирает новые обороты: свежие данные». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:48
Коронавирус набирает новые обороты: свежие данные
07:15
Называл "резидентом": новый министр Немчинов активно троллил Зеленского
06:48
Мы ничего не знаем о Шмыгале, но есть и плюс - у него очки и борода мнение Видео
06:30
Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году Видео
06:17
Жена экс-динамовца поделилась провокационным фото в крошечном бикини
05:55
"Молиться об оргазме и Христос как самец": священник пострадал за лекцию о сексуальности Видео
05:26
Мода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фото Фото
04:59
Как подтянуть тело в 40 лет: эксперт показала топ-5 простых упражнений Видео
04:49
Скушал и работу сердца нарушил: названо очень вредное печенье
04:12
Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине
03:43
Антибиотики не справятся: в РФ "напечатали" новую непобедимую супербактерию
03:01
Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой
02:32
Медики выяснили, чем опасна для здоровья работа по сменам
02:12
Опасные половые гастроли: топ-3 ошибок, допускаемых в сексе женщинами
01:52
Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста
01:43
Маникюр с принтом пениса: новый тренд в nail-арте, фото 18+ Фото
01:30
Эксперт рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в Украине
01:06
С лета 2020 года Египет вводит визы для туристов
01:03
Эксперт рассказала, какие грибы самые полезные
00:43
Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания Видео
00:28
5 марта – какой сегодня праздник: день Козельщанской Божией Матери Видео
00:15
"История потухла": украинка с собачкой из Китая шокировала заявлением
00:12
Бьющий по глазам соблазн: в Сеть выложили подборку яркой и пестрой эротики 18+ Фото
04 марта, среда
23:58
По образу фехтовальщицы Харлан создали куклу Бабри: зрелищные фото
23:29
Депутат от Слуги народа пояснил голосование против нового Кабмина Видео
23:28
Попытка номер два: когда Рада "решит судьбу" Рябошапки
22:51
Во Львове у ветерана отобрали выданный ранее протез ноги Видео
22:50
Эксперт рассказал, насколько вероятны закупки Украиной газа у США
22:48
Вызов копов по-новому: какую "фишечку" придумал Кабмин
22:40
Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
22:16
"Его вы*бут в тупой собачий рот": Кива высказался об отставке Рябошапки Видео
22:15
Гашиш, каннабис и кокаин: Аваков обратился к нардепам из-за наркоты
21:40
Первые инфицированные в Венгрии и карантин в школах Италии: коронавирус прогрессирует Видео
21:39
Порнозвезда завела фанатов сочными прелестями на пикантных фото Фото
21:27
Зеленский ручкался с Порошенко и угрожал: скандалы голосования за Кабмин Шмыгаля Видео
21:27
Агрессоры и сепары: МИД прошелся по визиту итальянцев в Крым
20:40
Новоиспеченный Кабмин вступил в полномочия
20:30
ЕС официально сделала Украине отличный бизнес-подарок Видео
20:14
Порошенко и Зеленский скрытно пожали друг другу руку: опубликовано видео Видео
20:11
Рада назначила министра обороны и главу МИД
20:05
Весенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле минимализм: фото Фото
19:57
Сын Бабкиных в реанимации
19:55
Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
19:48
Гончаренко наехал на Зеленского, и президент ему в ответ кое-что сказал: подробности Видео
19:44
Рада проголосовала за новое правительство: состав нового Кабмина - кто вошел
19:43
Рада назначила новый состав Кабмина
19:34
Гончаренко освистали в Раде за сравнение Зеленского с Голобородько
19:28
Премьеру фильма "Джеймс Бонд: Не время умирать" перенесли
19:26
"Нет ни одного человека против": "слуги народа" определились со сменщиком Рябошапки
19:23
Партия Голос покинула Раду, озвучив компромат на "зашкваренных"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять