В Китае от коронавируса умер мужчина, которого посчитали излечившимся

В Китае умер излечившийся от коронавируса / Reuters

В Ухане, который является эпицентром вспышки китайского коронавируса, умер выздоровевший пациент. Так, спустя пять дней после выписки из больницы скончался 36-летний мужчина.

По данным издания South China Morning Post, Ли Лян сначала в больницу 12 февраля, но через две недели его выписали.

По словам жены погибшего, уже на второй день пребывания дома мужчина почувствовал себя плохо. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке, после чего ему стало еще хуже и медики срочно его госпитализировали. Уже больнице мужчина скончался.

Согласно свидетельству о смерти, пациент скончался из-за коронавируса. Как говорит врач, смерть была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких.

Как ранее сообщал Главред, глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг предупредил, что Китай накроет вторая волна коронавируса.