Главную святыню христианского мира закрыли из-за коронавируса

В Вифлееме закрыли храм Рождества Христова / Reuters

Из-за угрозы распространения опасного китайского коронавируса нового типа, в Вифлееме закрыли храм Рождества Христова.

Как пишет Gulf News, палестинский Минздрав из-за фиксирования случаев заражения коронавирусом в Вифлееме, объявил о чрезвычайном положении в городе, а также в близлежащих городах и деревнях.

Были отменены различные массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, мечети и церкви. Кроме того, христианские церкви Палестины решили закрыть на две недели, в том числе храм Рождества Христова. Также отменен ежегодный Вифлеемский марафон.

Ранее Главред писал о том, что премьеру 25 фильма про Джеймса Бонда под названием Не время умирать перенесли на ноябрь, сообщает The Hollywood Reporter. Причиной такого решения Universal и MGM стала угроза коронавируса.

Также отметим, из-за опасности распространения смертельного коронавируса, в Черновицкой области закрыли на карантин школы областного центра, колледжи и университеты. Как пишет местное издание UA:Буковина в четверг, 5 марта, в области также решили запретить проведение массовых мероприятий.