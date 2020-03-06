От коронавируса умер бывший посол Ирана в Сирии

Хосейн Шейхолеслам умер от коронавируса / Фото: Flickr

В Иране 5 марта умер от китайского коронавируса высокопоставленный дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам.

Как сообщил портал IFP News, 68-летний иранский политик ушел из жизни от осложнения заболевания.

Ранее Шейхолеслам работал послом страны в Сирии, а также советником министра иностранных дел Ирана.

Дипломат в молодости изучал компьютерную инженерию, но после революции 1979 года решил стать политиком, отстаивающим интересы Исламской Республики.

Коронавирус странным образом поразил иранский правительственный квартал. Вследствие этого заболевания в стране также умер член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади и бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи.

О позитивных результатах тестов на коронавирус ранее сообщили глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса, парламента Ирана, Моджтаба Зоннур, депутат Махмуд Садеки, а также заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

Напомним, иранский активист Хамед Джалали Кашани, шутивший о смертоносный коронавирус covid-19, умер от китайского коронавируса. Он шутил над эпидемией и заявлял, что хотел бы ради хайпа подхватить эту инфекцию.

Как ранее сообщалось, вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар после недомогания прошла тест и 27 февраля утром выяснила, что заразилась китайским коронавирусом SARS-CoV-2.