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Шокирующая цифра: названо возможное число жертв коронавируса

6 марта 2020, 08:22

Как ни крути, но вспышка вируса из Китая будет иметь колоссальные последствия.

коронавирус
Коронавирус может убить 68 миллионов человек / Фото pixabay.com

Ученые из Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии китайского коронавируса COVID-19, который мутировал и стал еще более опасным, на мировую экономику. И каждый сценарий хуже предыдущего.

Даже самый "лайтовый" вариант нанесет серьезный ущерб. Его смоделировали по примеру пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около 1 миллиона человек, передает Business Insider. В частности, в случае этого сценария – самого лучшего из семи – исследователи оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов США, а число жертв коронавируса составит 15 миллионов человек.

Более опасную модель развития событий из-за коронавируса разработали на основе пандемии испанского гриппа – в период с 1918 по 1920 годы в мире погибло примерно 17-50 миллионов человек. Если события будут разворачиваться по этой модели, то глобальные потери ВВП могут достигать 9 триллионов долларов США, а число погибших превысит 68 миллионов.

Читайте такжеНеуязвимы для коронавируса: эксперты назвали везунчиковКак бы то ни было, даже ограниченная вспышка коронавируса может в краткосрочной перспективе оказать значительное влияние на мировую экономику. В связи с этим профессор экономики АНУ Уорик МакКиббин призвал страны работать вместе, чтобы максимально ограничить потенциальный ущерб.

К слову, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 6 марта число зараженных коронавирусом в мире составило 98 382 человека, жертвами Covid-19 стали 3 383 человек, выздоровели – 55 422 пациента.

gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг прогнозирует, что коронавирус COVID-19 может ударить с новой силой. По его словам, в Китае может начаться вторая волна эпидемии. Кроме того, по его словам, в ближайшие недели коронавирус может просочиться еще в ряд стран. При этом, если не будут приняты эффективные меры контроля, после второго месяца речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, начнут появляться летальные исходы, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30.

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