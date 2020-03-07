В ВОЗ спрогнозировали, исчезнет ли коронавирус летом

В ВОЗ пока не могут дать точный прогноз по коронавирусу на лето 2020 года / Фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными исследований, которые бы подтвердили, что распространение китайского коронавируса летом 20202 года существенно снизится.

"Мы должны исходить из допущения, что вирус сохранит способность распространяться. Это ложная надежда — считать, что он исчезнет, как грипп", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNBC.

По словам специалиста ВОЗ, пока неизвестно, как инфекция поведет себя в летний период времени.

"Нам пока что не известно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях", — сказал он.

Читайте такжеЖена больного коронавирусом украинца опровергла улучшение его состоянияРайан отметил, что в ВОЗ пока могут только надеяться на то, что с наступлением тепла распространение опасной инфекции пойдет на спад. Однако прогнозы пока остаются неутешительными.

"Бесполезно надеяться, что вирус попросту исчезнет летом. Мы надеемся, что так произойдет. Это было бы удачей. Но мы не можем делать такое предположение. И доказательств нет", – подчеркнул он.

Ранее представители органов здравоохранения США предположили, что эпидемия COVID-19 "потенциально может быть сезонной" и пойдет на спад в более теплых климатических условиях. В частности, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонньер напомнила, что другие острые респираторные вирусные инфекции, включая грипп, носят сезонный характер, поэтому весной и летом наблюдается падение заболеваемости.

Как сообщал Главред, глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг прогнозирует, что коронавирус COVID-19 может ударить с новой силой. По его словам, в Китае может начаться вторая волна эпидемии.

Напомним, ученые из Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии китайского коронавируса COVID-19, который мутировал и стал еще более опасным, на мировую экономику.