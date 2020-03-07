"Корабль прокаженных в США": на борту лайнера, где выявили коронавирус, 49 украинцев

На борту судна, которое заблокировали у берегов США, находятся 3500 человек - 1100 членов экипажа, 2400 пассажиров.
На борту лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, находится 49 граждан Украины. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии.
"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.
Сейчас лайнер Grand Princess находится на рейде у берегов Северной Калифорнии. На борту судна 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).
Пассажиров лайнера проверят на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.
Местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на Covid-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также категории лиц, имеющих первые признаки респираторной инфекции.
В соцсетях уже окрестили лайнер как "корабль прокаженных".
"Летючий голандець", - пишет Константин Якименко.
"Очередной "корабль прокажённых". В США заблокировали в прибрежных водах круизный лайнер Grand Princess с заболевшими коронавирусом на борту. Наборы для анализов сбрасывают на палубу с вертолётов", - пишет Руслана Боширова.
"Это "насмешка" судьбы какая-то? Все лайнеры с вирусом имеют названия королевские?", - обратила внимание Соня Сенина.
"А ведь могли, как и в Санжарах, кирпичами забросать. Ну или напалмом залить", - пишет некто под ником Добрый Фей.
"Что-то "принцессам" не везёт", - добавила Таисия Внукова.
Читайте также"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 4000 человекНапомним, ранее сообщалось, почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, где свирепствует смертельный коронавирус нового типа, отказались возвращаться в Украину. Все украинцы являются членами экипажа судна.