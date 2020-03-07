"Корабль прокаженных в США": на борту лайнера, где выявили коронавирус, 49 украинцев

На лайнере у берегов США нашли коронавирус / скриншот из видео

На борту лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, находится 49 граждан Украины. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии.

"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера ​​Grand Princess находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

Сейчас лайнер Grand Princess находится на рейде у берегов Северной Калифорнии. На борту судна 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).

Пассажиров лайнера проверят на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.

Местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на Covid-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также категории лиц, имеющих первые признаки респираторной инфекции.

В соцсетях уже окрестили лайнер как "корабль прокаженных".

"Летючий голандець", - пишет Константин Якименко.

"Очередной "корабль прокажённых". В США заблокировали в прибрежных водах круизный лайнер Grand Princess с заболевшими коронавирусом на борту. Наборы для анализов сбрасывают на палубу с вертолётов", - пишет Руслана Боширова.

"Это "насмешка" судьбы какая-то? Все лайнеры с вирусом имеют названия королевские?", - обратила внимание Соня Сенина.

"А ведь могли, как и в Санжарах, кирпичами забросать. Ну или напалмом залить", - пишет некто под ником Добрый Фей.

"Что-то "принцессам" не везёт", - добавила Таисия Внукова.

Читайте также"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 4000 человекНапомним, ранее сообщалось, почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, где свирепствует смертельный коронавирус нового типа, отказались возвращаться в Украину. Все украинцы являются членами экипажа судна.