"Коронавирус, карантин, обрушение": рухнул китайский отель, опубликовано видео

В Китае обрушился отель Xinjia Express / Скриншот

В субботу, 7 марта, в Китае в городском округе Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь, восток страны) обрушилось здание отеля Xinjia Express.

Отель обрушился на территории района Личэн, под завалами здания, по предварительным сведениям, могли оказаться около 70 человек, пишет Синьхуа.

Началась поисково-спасательная операция, в ней принимали участие около 150 спасателей и пожарных. Позже появилась информация, что спасли 28 человек.

В отеле Xinjia Express находились люди, которых помещали на карантин из-за тесного контакта с теми, кто подхватил коронавирус нового типа – Covid-2019, сообщила газета Синьцзинбао со ссылкой на слова сотрудника китайского управления по чрезвычайным ситуациям.

Обрушение отеля Xinjia Express в Китае: видео с места происшествия

Обрушение отеля Xinjia Express в Китае: видео с места происшествия

Напомним, новый вирус зафиксировали в Китае, потом он попал в ряд других государств. Сначала появилась информация, что его подхватили украинцы, которые за рубежом находились на круизном лайнере Diamond Princess.

Позже в Украине коронавирус диагностировали у мужчины, который ездил за границу.

По последним данным, в мире китайский вирус подхватили более 102 тысяч человек, 3 тысячи 491 заразившийся, – умер.