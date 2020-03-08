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Коронавирус атакует: в Италии ввели карантин, во Франции и Германии напряглись

8 марта 2020, 07:36

Из-за коронавируса COVID-19 правительство Италии приняло решение закрыть на въезд и выезд 12 провинций страны.

Коронавирус, Франция
В Италии ввели карантин из-за коронавируса / Reuters

За минувшие сутки в Китае от коронавируса умерло 27 человек, всего количество летальных исходов составляет 3097.

Количество заболевших увеличилось на 44 человека и достигло 80 695. При этом за последние 24 часа вылечился 1661 пациент, общее число выписанных из больниц выросло до 57 065.

Коронавирус во Франции

Во Франции в течение последних суток количество заражений новым коронавирусом возросло более чем на 100 случаев, двое людей скончались, сообщает BFMTV.

Общее число заражений во Франции составляет 716.

Коронавирус в Италии

Из-за коронавируса COVID-19 правительство Италии приняло решение закрыть на въезд и выезд 12 провинций страны. Отметим, по состоянию на вечер 7 марта, в Италии зафиксировано 233 летальных случая.

На карантин, что будет держать по крайней мере до 3 апреля, закроют провинции Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.

Во всех этих провинциях будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры смогут работать с понедельника по пятницу.

Коронавирус в Германии

В Германии количество зараженных новым коронавирусом за последние сутки возросло на 100 человек, сообщает DW.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), по состоянию на вечер субботы, 7 марта, коронавирус CoV-2 уже обнаружен у 795 человек. За прошедшие сутки число больных составляло 684 человека.

Читайте также"Ждет полная изоляция": стал известен результат теста на коронавирус нардепа ВолошинаНапомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает данными исследований, которые бы подтвердили, что распространение китайского коронавируса летом 2020 года существенно снизится.

"Мы должны исходить из допущения, что вирус сохранит способность распространяться. Это ложная надежда — считать, что он исчезнет, как грипп", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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