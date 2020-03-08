Популярный курорт закрыли для туристов из-за коронавируса

На Мальдивах подтверждены два случая коронавируса / Фото pixabay.com

На Мальдивских островах закрыли два популярных курорта - Куреду и Саммер-Айленд. Причиной такого решения стали два официально подтвержденных случая коронавируса.

На данный момент два сотрудника курорта на острове Куреду помещены на карантин. Местные власти подозревают, что они заразились от туриста из Италии, который показал положительный результат на китайский вирус. На Саммер-Айленд изолированы двое французских граждан, у которых обнаружены симптомы заболевания. Также на короновирус проверяют местного врача.

С воскресенья, 8 марта, на Мальдивы запрещен въезд туристам, прибывающим из Италии.

Читайте такжеШокирующая цифра: названо возможное число жертв коронавируса

Как сообщал Главред, власти Италии пошли на беспрецедентные меры в борьбе с распространением коронавируса. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, который фактически закрывает сразу 14 провинций. Таким образом, с 8 марта и по 3 апреля в Италии будут закрыты на въезд и выезд: Ломбардия (включая Милан), Венеция, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. В данных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии - не менее одного метра.

Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.