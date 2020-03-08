УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Популярный курорт закрыли для туристов из-за коронавируса

8 марта 2020, 10:45

Китайский вирус на Мальдивские острова привезли отдыхающие.

Мальдивы
На Мальдивах подтверждены два случая коронавируса / Фото pixabay.com

На Мальдивских островах закрыли два популярных курорта - Куреду и Саммер-Айленд. Причиной такого решения стали два официально подтвержденных случая коронавируса.

На данный момент два сотрудника курорта на острове Куреду помещены на карантин. Местные власти подозревают, что они заразились от туриста из Италии, который показал положительный результат на китайский вирус. На Саммер-Айленд изолированы двое французских граждан, у которых обнаружены симптомы заболевания. Также на короновирус проверяют  местного врача.

С воскресенья, 8 марта, на Мальдивы запрещен въезд туристам, прибывающим из Италии.

Читайте такжеШокирующая цифра: названо возможное число жертв коронавируса

Как сообщал Главред, власти Италии пошли на беспрецедентные меры в борьбе с распространением коронавируса. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, который фактически закрывает сразу 14 провинций. Таким образом, с 8 марта и по 3 апреля в Италии будут закрыты на въезд и выезд: Ломбардия (включая Милан), Венеция, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. В данных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии - не менее одного метра.

Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

коронавирус Мальдивы карантин китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Популярный курорт закрыли для туристов из-за коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:14
В Италии 16 млн граждан на карантине, Чехия просит запретить итальянцам въезд в Европу
11:40
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новая страсть и легкий флирт
11:38
В Черновицкой области пошли на беспрецедентные меры из-за коронавируса
11:26
Любил PUBG и рэпера Face: в России сын судьи застрелил одноклассника
10:45
Популярный курорт закрыли для туристов из-за коронавируса
10:28
Обрушение карантинного отеля в Китае: всплыли новые жуткие подробности Видео
10:11
Москва готовится присоединить "ДНР" - бывший глава МИД Украины
09:56
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю
09:37
На сколько коронавирус способен обвалить гривну мнение
09:29
Зеленский рассказал о желании вешать людей
09:24
Как коронавирус повлияет на экономику: эксперты оценили возможный ущерб
09:00
Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар
08:36
В Японии при странных обстоятельствах исчез украинский спортсмен
08:13
Киев не получит кредит МВФ в размере 5,5 миллиарда долларов: названа причина Видео
08:08
Разница между "8 марта головного мозга" и коронавирусом - последний лечится мнение
07:36
Коронавирус атакует: в Италии ввели карантин, во Франции и Германии напряглись Видео
06:57
Почему новый генпрокурор сезон посадок не начнет мнение
06:28
8 Марта совпало с великим церковным праздником – что нельзя делать
06:23
Целебный японский маникюр 2020 весна – модные варианты дизайна ногтей: фото Фото
06:07
Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором Фото
05:54
"Угроза хлеба": названа смертоносная привычка украинцев Видео
05:30
Астролог объяснил, почему в России много бомжей Видео
05:01
Мода 2020 весна – в моду вернулись сумки из 60-х под крокодиловую кожу: фото Фото
04:53
Как питаться после 40 лет: названы продукты-"убийцы" морщин
04:15
"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды
03:46
"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии
03:20
Как защититься от коронавируса: маг назвал два способа
02:57
"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 3500 человек Видео
02:30
Новый скачок курса доллара: у Зеленского озвучили тревожный прогноз
02:01
Зеленский украсил обложку британского журнала - фото
01:28
Стреляют русские: первый валлиец в ВСУ рассказал о войне на Донбассе
00:59
Китайский коронавирус: украинцам объяснили, как здороваться и не "подцепить множество хлама"
00:39
С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные Фото
00:29
Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака Видео
00:25
8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметы Видео
07 марта, суббота
23:50
Нех*й жрать: оккупанты Крыма по-варварски уничтожают сыр и сало
23:10
Разъяренный Трамп сравнил скандальную стенограмму с тестами на коронавирус
22:31
Спасатели поведали, что произошло на территории Мото Сич - фото
21:44
Разрушения на заводе Мотор Сич - говорят о теракте и просевшем грунте
21:37
Как приучить детей есть овощи: три совета от Комаровского
21:36
"Очень переживали": украинка рассказала о протестах в Новых Санжарах
20:48
Зеленский высказался о 8 марта и поделился своими планами
20:36
"Ждет полная изоляция": стал известен результат теста на коронавирус нардепа Волошина
20:06
Коварный алкоголь: какая доза не навредит здоровью - ответ ученых
19:50
Путин поманил паспортом РФ: кому светит упрощенный порядок получения гражданства
19:24
"Не трогай нас": Зеленский пожаловался на критику со стороны семьи
19:08
"Тупая овца" и "обезьяна": полицеский вляпался в жуткий скандал из-за нардепа
18:59
ВОЗ направляет миссию в Украину из-за коронавируса: что известно
18:34
Увольнение Нефедова: в Таможенной службе ответили на слухи об отставке
18:23
"В больницу добирался": всплыли скандальные подробности об анализах Волошина на коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять