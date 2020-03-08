Жительница Молдовы с коронавирусом села в самолет из Италии: на борту были украинцы

Коронавирус пробрался в Молдову / Reuters

В Молдове зафиксировали первый случай заражения опасным китайским коронавирусом. Болезнь обнаружили 7 марта у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии.

Как сообщает пресс-служба Минздрава страны, состояние пациентки тяжелое. У нее двусторонняя бронхопневмония с острой дыхательной недостаточностью, лихорадка, кашель, общая слабость. Ее госпитализировали в больницу прямо из аэропорта. Известно, что женщина страдает от нескольких хронических заболеваний - диабета, избыточной массы тела 2 степени и гипертонии.

Известно, что женщина, находясь в Италии, обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Но несмотря на плохое состояние здоровья, она покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о своем состоянии.

Тем временем 45 пассажиров рейса из Милана, которые находились на борту вместе с зараженной коронавирусом женщиной, теперь находятся в зоне высокого риска инфицирования. Были среди пассажиров и украинцы. Их число не уточняется, передает Newsmaker со ссылкой на министра здравоохранения Виорику Думбрэвяну. Пассажиров проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней.

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Как сообщал Главред, власти Италии пошли на беспрецедентные меры в борьбе с распространением коронавируса. В частности, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, который фактически закрывает сразу 14 провинций. Таким образом, с 8 марта и по 3 апреля в Италии будут закрыты на въезд и выезд: Ломбардия (включая Милан), Венеция, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти.

В данных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии - не менее одного метра. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.