США приняли неожиданное решение о судьбе пассажиров лайнера с коронавирусом

Круизный лайнер Grand Princess/ скриншот

Власти США приняли решение о судьбе пассажиров лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус covid-19. Все, кто находятся на корабле у побережья Северной Калифорнии, смогут сойти на берег в порту Окленд.

Отмечается, что процесс займет не больше двух дней. Сначала сообщалось, что судно прибудет в порт в воскресенье, но планы изменились.

"Корабль прибудет в порт Окленда в понедельник, время пока не определено", - сообщили представители круизного агентства в комментарии CBS.

При это указано, что все пассажиры будут проверены на наличие коронавируса. Кроме того, жители Калифорнии поместят в медучреждение на карантин в этом штате, а остальных поместят в учреждения в других штатах. Экипаж будет проходить карантин на борту лайнера.

Как ранее сообщал Главред, на борту лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, находится 49 граждан Украины. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии.