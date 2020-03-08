В России депутат опозорился эротическим поздравлением с 8 марта

Российский политик опозорился видео с поздравлением к 8 марта / Обозреватель

Депутат гордумы города Кирова (Россия) Павел Валенчук оконфузился своим поздравлением женщин с 8 марта.

На видеоролике политик престал с оголенным торсом на коне. Также он зачитал праздничное стихотворение.

На видео Валенчук находился в поле, сидя с голым торсом на коне. Ролик начинается с песни Lose Control исполнителей Meduza, Becky Hill, Goodboys. После этого он зачитывает стих "Как же прекрасны вы, о женщины России!". В конце видео депутат надевает рубашку под композицию "Возьми меня, люби меня" музыкального дуэта Rauf & Faik, и, стоя на коленях, дарит букет роз, вероятно, своей избраннице.

Ранее Главред сообщал, что министр юстиции Денис Малюська поздравил с Международным женским днем, опубликовав фото с цветком. На опубликованном в Facebook фото улыбающийся Малюська запечатлен с розой, которую он по-видимому, презентовал своей супруге. В то же время министр пообещал обеспечивать равенство прав для женщин на нормативном уровне.