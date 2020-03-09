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Шокирующие цифры: опубликованы свежие данные о числе зараженных коронавирусом

9 марта 2020, 07:14

Утром 9 марта стало известно о новых жертвах.

Девушка, коронавирус
Коронавирус убил почти четыре тысячи человек / med-practic.com

По состоянию утро на 9 марта в мире заразились опасным китайским коронавирусом covid-19 более 100 тысяч человек, причем более 80 тысяч из них – в Китае.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число жертв китайского вируса достигло 3 825 человек, более трех тысяч из них умерли в Китае. На втором месте по количеству смертей от китайского вируса - Италия (366 смертей), на третьем – Иран (194), на четвертом – Южная Корея (50).

В то же время, более 60 тысяч человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом. 

Стоит также отметить, что за последние сутки коронавирус был зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника.

gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Катаре

Власти Катара, где зафиксированы 15 случаев заражения коронавирусом, запретили въезд в страну гражданам 14 стран. С 9 марта временный запрет на въезд в Катар будет действовать  для граждан Бангладеш, КНР, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии и Таиланда, передает Gulf Times. Кроме того, Катар призвал своих граждан отказаться от путешествий за исключением крайней необходимости,  а национальный авиаперевозчик Qatar Airways ранее прекратил полеты в Италию.

Напомним, 8 марта в Минздраве Украины заявили, что во всех 20 образцах материалов, которые исследовались на коронавирус в вирусологической референс лаборатории ЦОС, не обнаружили инфекции. Таким образом, в Украине зарегистрирован лишь один случай COVID-19.

Как сообщал Главред, в Молдове зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом. Болезнь обнаружили 7 марта у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Зараженная летела в Кишенев в самолете, на борту которого были в том числе и украинцы. Женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о состоянии своего здоровья.

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