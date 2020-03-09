Коронавирус прекратит свое шествие по миру: названы сроки

Коронавирус будет распространяться по миру до июня / Фото pixabay.com

Опасный китайский коронавирус Сovid-19 продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня 2020 года. Такой прогноз сделал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

При этом китайский эксперт уверен, что со временем упор в борьбе с коронавирусом может переместиться с экспорта (заболевания из Китая) на импорт.

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта на импорт", - цитирует Чжун Наньшаня газета Шенмин шибао.

Как сообщал Главред, по состоянию утро на 9 марта в мире заразились опасным китайским коронавирусом Сovid-19 более 110 тысяч человек, причем более 80 тысяч из них – в Китае.

Число жертв китайского вируса достигло 3 829 человек, более трех тысяч из них умерли в Китае. На втором месте по количеству смертей от китайского вируса - Италия (366 смертей), на третьем – Иран (194 смерти).

Стоит также отметить, что за последние сутки коронавирус был зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения развенчала мифы о китайском коронавирусе covid 19. В частности, в организации заявили, что вирус не разносится по воздуху на большие расстояния, не передается через предметы и банкноты. Кроме того не стоит пытаться защититься от коронавируса при помощи наркотиков или детской мочи – это точно не поможет. Эксперты советуют: чтобы не заразиться китайским вирусом, лучше чаще мыть руки.