Опасный коронавирус "подкосил" топ-чиновника во Франции

Министр культуры Франции слег с жутким недугом / pxhere.com

Во Франции жуткий коронавирус обнаружили у министра культуры Франка Ристера.

Как пишет Le Figaro, министр проходил лечение дома в Париже и чувствует себя неплохо. Чиновник прошел положительную проверку сегодня после проявления симптомов.

Предполагается, что 46-летний министр мог заразиться на прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции. Там несколько человек заболели коронавирусом.

Коронавирус в мире

Официально в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее Главред писал, что согласно официальным данным, количество случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 102 тысячи.

Устрашающая ситуация наблюдается в Италии: там за сутки выявили 778 новых больных, 49 человек умерли. Всего в Италии коронавирусом заболели 4636 человек.

Шокируют показатели Южной Кореи - там общее количество инфицированных составляет 6767 человек, власти призвали граждан не выходить из дома.