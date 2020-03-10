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Коронавирус в Италии: появились тревожные новости о числе зараженных

10 марта 2020, 07:33

Италия - наиболее пострадавшая от вируса страна после Китая.

Коронавирус, Франция
За сутки число зараженных коронавирусом возросло на 2 тысячи человек / Reuters

Жуткий китайский коронавирус продолжает атаковать Италию – там за сутки вирус COVID-2019 подхватили почти 2 тысячи человек. Таким образом страна остается лидером по темпам заражений.

В целом, в Италии по состоянию на утро 10 марта заразились коронавирусом 9172 человека, 9 марта там насчитали 7375 зараженных. Об этом свидетельствует онлайн-карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. В стране зафиксированы 463 смерти от болезни.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что Италия расширяет меры по борьбе с коронавирусом. В частности, с 10 марта по всей стране будут запрещены публичные собрания - развлекательные и спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Людям разрешили ездить только на работу или выходить из дома в случае чрезвычайных ситуаций, передает ВВС.  Ранее подобные ограничения распространялись на наиболее пострадавший регион Ломбардия и 14 других провинций.

В целом, в мире сейчас официально подтверждены 114 219 случаев заболевания коронавирусом, умерли 4 026 человек, выписаны из больниц - 64 147 человек.

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Напомним, ранее из-за коронавируса COVID-19 власти Италии приняли решение закрыть все горнолыжные курорты. Об этом заявил 9 марта министр по региональным вопросам Франческо Бочча. 

Как сообщал Главред, вчера стало известно о том, что в Канаде от коронавируса нового типа умер первый человек. По данным СМИ, китайский вирус убил жителя провинции Британская Колумбия.  Всего на территории этой провинции подтверждено 32 случая заражения китайским вирусом. В Минздраве Канады сообщали, что в стране в общем зафиксировали 69 случаев заражения коронавирусом.

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