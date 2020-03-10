УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Италию закрыли на карантин: что происходит в стране из-за коронавируса

10 марта 2020, 10:01

Люди паникуют, в тюрьмах начались бунты.

Джузеппе Конте
Джузеппе Конте заявил о расширении карантинных мер  / REUTERS

С 10 марта власти Италии объявили карантин в связи с коронавирусом по всей территории страны. За нарушение запретов людей будут штрафовать до 206 евро или даже лишать свободы на три месяца.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте  заявил, что карантин будет действовать до 3 апреля. В стране будут закрыты все учебные заведений,  запрещены массовые мероприятия, прекращен национальный футбольный чемпионат.

"Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома", - сказал Конте.

По его словам, передвижения возможны только при наличии веских причин - рабочие или семейные обстоятельства, а также по состоянию здоровья. Ограничения пока не коснутся общественного транспорта, "чтобы люди могли продолжать добираться до места работы". При этом выезд итальянцев за границу не ограничивается, но "продолжится контроль над въезжающими в Италию".

Читайте такжеПрощайте, туристы: Италия пошла на отчаянный шаг из-за жуткого вируса

Тем временем местных жителей охватила паника. В большинстве магазинов и на рынках развесили объявления о том, что люди должны придерживаться метрового расстояния друг с другом. Люди закупаются в магазинах впрок, передает ТСН.

"Я за раз могу потратить 20 евро, я одинока и у меня не так много денег, что-то докупаю. Кругом много напуганных людей, такие настроения в последний раз наверное были во время войны", - рассказала итальянка.

При этом некоторые не согласны следовать запретам.

"Я не боюсь, у меня крепкое здоровье и я все равно буду выходить на улицу, 14 дней просидеть под замком дома - для меня это слишком", - рассказала другая местная жительница.

Из-за карантина в тюрьмах Италии запретили свидания – заключенные устроили бунты в 27 тюрьмах. Они берут надзирателей в заложники и жгут мебель. В южном регионе Апулии около 50 заключенных сбежали из тюрьмы, передает The Daily Beast. В еще одной тюрьме  несколько заключенных украли ключи и выпустили остальных арестантов. Потом они сломали ограждения и выбрались на крышу. Оттуда их снял спецназ. 

В Модене несколько сотен арестантов пытались поджечь тюрьму и сбежать. Бунт подавили. Однако несколько заключенных захватили медицинский кабинет. Пока надзиратели пытались взять ситуацию под своей контроль, шестеро арестантов успели накачаться препаратами и умерли от передозировки.

На данный момент Италия - наиболее пострадавшая от вируса страна после Китая. Там за последние сутки вирус COVID-2019 подхватили почти 2 тысячи человек. В целом, в Италии по состоянию на утро 10 марта заразились коронавирусом 9172 человека. Об этом свидетельствует онлайн-карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. В стране зафиксированы 463 смерти от болезни.

 gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, ученые из Сингапура заявили, что коронавирус COVID-19 обрел способность маскироваться под другую болезнь. Это может иметь серьезные последствия для заболевшего, поэтому важно проводить точную диагностику на коронавирус.

Тем временем китайские ученые прогнозируют, что опасный вирус Сovid-19 продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня 2020 года.

коронавирус китайский коронавирус Новости Италии Джузеппе Конте карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Италию закрыли на карантин: что происходит в стране из-за коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:25
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: блаженство, новые отношения и раскрытие тайн
11:09
"Попочка рабочая": Наташа Рудова отметила новый роман фото без белья
10:48
Врачи рассказали, какое спиртное вреднее всего для здоровья
10:41
Изменения не помогли - Go-A тянет Украину на дно рейтинга на Евровидении 2020 Видео
10:40
"Чушь и конъюнктура": Путин резко высказался о заявлении Зеленского
10:25
Спіймати Кайдаша 8 и 9 серия смотреть онлайн 09-03-2020 Видео
10:13
The Last of Us сериал - главный герой будет нетрадиционной ориентации
10:10
Пограничники завернули в Жулянах адепта Путина с медалью за аннексию Крыма
10:01
Видоизмененный углерод 2020 Resleeved - дата выхода и трейлер Видео
10:01
Италию закрыли на карантин: что происходит в стране из-за коронавируса Видео
09:45
Гороскоп на 10 марта всех знаков Зодиака: кто встретит любовь всей своей жизни
09:32
"Малолросы, одиннарот, мышебратья": Интер показал концерт русских крымнашистов и разозлил украинцев
09:30
Эксперты рассказали, при каком условии курс доллара резко взлетит
09:30
Лучшие сериалы 2020: новые русские сериалы, которые стоит посмотреть Видео
09:04
Политологи рассказали, какой кандидат в президенты США выгоднее всего для Украины
09:04
Может маскироваться под другую болезнь: названы новые симптомы коронавируса
08:34
Названы продукты, которые защитят от коронавируса
08:28
Кремлевские гопники пытались блефовать, но получили по наглой морде мнение
08:25
В Слуге народа рассказали, почему отправили в отставку Рябошапку и Гончарука
07:33
Коронавирус в Италии: появились тревожные новости о числе зараженных
07:05
Обмен пленными: Джемилев рассказал, почему крымские татары могут отказаться от участия
07:00
Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки
06:54
Россия вошла в предкатастрофическое состояние мнение
06:29
Как сделать творог из молока: рецепт от хозяюшки Видео
06:10
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra успешно прошел проверку на прочность Видео
05:42
Названа самая небезопасная операционная система 2019 года
05:27
Биография и лучшие фильмы Макса фон Сюдова досье
05:01
Ворота на замке: ученые рассказали, почему женщины бывают недовольны сексом
04:34
Названа неожиданная опасность компьютеров и смартфонов
04:25
Диетолог назвала "заменитель" сосисок Видео
04:01
Дело о катастрофе Боинга МН 17: политолог спрогнозировал исход суда
03:30
"Плавная девальвация": эксперт рассказал о новом падении гривны
03:04
В новом трейлере Mortal Kombat 11 показали популярного героя комиксов Спауна Видео
02:40
Диетолог рассказала, как правильно нужно набирать вес
02:04
Врач рассказала, что нельзя есть больным раком
01:56
Теребить горошину: топ-3 лучших техник женской мастурбации
01:33
Климкин рассказал, на что пойдет Россия в деле о сбитом малайзийском Боинге Видео
01:12
Разумков рассказал, почему Кабмин Гончарука "выгнали" в отставку
00:44
Графику Resident Evil 3 Remake сравнили с оригиналом 1999 года, итоги впечатляют Видео
00:19
10 марта – какой сегодня праздник: что делать в Холи и день Порфирия Видео
09 марта, понедельник
23:55
Это уже не модно: ТОП-5 трендов, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
23:52
Прощайте, туристы: Италия пошла на отчаянный шаг из-за жуткого вируса
23:26
Пикси-кроп и шегги-боб – новые модные стрижки на короткие волосы 2020: фото Фото
23:24
"Мой последний": Дэниэл Крейг шокировал заявлением о фильме про Джеймса Бонда
22:42
Опасный коронавирус "подкосил" топ-чиновника во Франции
22:04
"Это наш народ!": Зеленский сделал громкое заявление о войне с Путиным
22:00
Мода 2020 весна – в моде сумки в стиле 60-х и рюкзаки с принтами: фото Фото
21:30
Современные дети в ужасной ситуации – психолог Видео
21:24
Дочь Заворотнюк посетовала на "черную полосу " в ее жизни
20:47
Убийственный коронавирус: СМИ узнали о первой смерти в Канаде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять