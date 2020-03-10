Италию закрыли на карантин: что происходит в стране из-за коронавируса

Джузеппе Конте заявил о расширении карантинных мер / REUTERS

С 10 марта власти Италии объявили карантин в связи с коронавирусом по всей территории страны. За нарушение запретов людей будут штрафовать до 206 евро или даже лишать свободы на три месяца.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин будет действовать до 3 апреля. В стране будут закрыты все учебные заведений, запрещены массовые мероприятия, прекращен национальный футбольный чемпионат.

"Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома", - сказал Конте.

По его словам, передвижения возможны только при наличии веских причин - рабочие или семейные обстоятельства, а также по состоянию здоровья. Ограничения пока не коснутся общественного транспорта, "чтобы люди могли продолжать добираться до места работы". При этом выезд итальянцев за границу не ограничивается, но "продолжится контроль над въезжающими в Италию".

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Тем временем местных жителей охватила паника. В большинстве магазинов и на рынках развесили объявления о том, что люди должны придерживаться метрового расстояния друг с другом. Люди закупаются в магазинах впрок, передает ТСН.

"Я за раз могу потратить 20 евро, я одинока и у меня не так много денег, что-то докупаю. Кругом много напуганных людей, такие настроения в последний раз наверное были во время войны", - рассказала итальянка.

При этом некоторые не согласны следовать запретам.

"Я не боюсь, у меня крепкое здоровье и я все равно буду выходить на улицу, 14 дней просидеть под замком дома - для меня это слишком", - рассказала другая местная жительница.

Из-за карантина в тюрьмах Италии запретили свидания – заключенные устроили бунты в 27 тюрьмах. Они берут надзирателей в заложники и жгут мебель. В южном регионе Апулии около 50 заключенных сбежали из тюрьмы, передает The Daily Beast. В еще одной тюрьме несколько заключенных украли ключи и выпустили остальных арестантов. Потом они сломали ограждения и выбрались на крышу. Оттуда их снял спецназ.

В Модене несколько сотен арестантов пытались поджечь тюрьму и сбежать. Бунт подавили. Однако несколько заключенных захватили медицинский кабинет. Пока надзиратели пытались взять ситуацию под своей контроль, шестеро арестантов успели накачаться препаратами и умерли от передозировки.

На данный момент Италия - наиболее пострадавшая от вируса страна после Китая. Там за последние сутки вирус COVID-2019 подхватили почти 2 тысячи человек. В целом, в Италии по состоянию на утро 10 марта заразились коронавирусом 9172 человека. Об этом свидетельствует онлайн-карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. В стране зафиксированы 463 смерти от болезни.

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Напомним, ученые из Сингапура заявили, что коронавирус COVID-19 обрел способность маскироваться под другую болезнь. Это может иметь серьезные последствия для заболевшего, поэтому важно проводить точную диагностику на коронавирус.

Тем временем китайские ученые прогнозируют, что опасный вирус Сovid-19 продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня 2020 года.