Опасный коронавирус поразил еще одну страну

Коронавирус проник в Монголию / Фото pixabay.com

В Монголии подтвердили первый случай заражения коронавирусом – инфицированным оказался 57-летний мужчина, который 2 марта прибыл в страну из Франции транзитом через Москву.

На данный момент заболевшего мужчину поместили на карантин, его самочувствие стабильное, передает Reuters. Больного нашли только на шестой день после его появления в Монголии, так как изначально тесты не выявили у него заразу.

Известно, что зараженный коронавирусом мужчина встречался с 42 людьми, еще 120 человек имели с ним тесный контакт в южной провинции Дорногови. На данный момент все поездки в провинцию приостановлены. Национальное информационное агентство Монцамэ уточнило, что два гражданина Монголии, находившиеся в непосредственной близости с иностранцем, покинули территорию провинции. В связи с этим их привлекут к ответсвенности за нарушения правил карантина.

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Как сообщал Главред, 9 марта случаи заражения коронавирусом подтвердили на острове Кипр. В частности, коронавирус обнаружили у вернувшегося из Британии 3 марта 64-летнего медицинского работника, который контактировал с пациентами до того, как сообщил о своих симптомах. Второй случай - это 25-летний мужчина, который вернулся из северной Италии. Стоит отметить, что до этого Кипр был последней страной Европейского союза, где не было инфицированных китайским вирусом.