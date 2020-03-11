Коронавирус поразил популярные среди украинцев курорты

Коронавирус подтвердили в Турции / Фото pixabay.com

Первые случаи опасного коронавируса COVID-19 зафиксировали в Турции и на Ямайке.

Министр здравоохранения Турции Фахретин Коджу сообщил, что гражданин, который подхватил китайский вирус, недавно ездил в одну из европейских стран, передает Anadolu. На данный момент мужчину изолировали.

При этом турецкий чиновник не раскрыл более подробную информацию о зараженном - где он был и где именно подтвердился случай COVID-19. Однако Коджу заверил, что в стране не ожидают распространения вируса, поскольку его диагностировали на ранней стадии.

На Ямайке коронавирус подтвердили у женщины, которая ездила в Великобританию. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения страны, 9 марта она обратилась в органы здравоохранения, после чего была изолирована.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 11 марта коронавирус подтвержден у 119 132 человек в мире, умерли от китайского вируса 4284 человека, вылечились - 65 765.

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Напомним, в Украину вернулись 7 украинцев, которые летели в самолете с больной коронавирусом гражданкой Молдовы. Во время прохождения границы у них не обнаружили симптомов болезни.

Тем временем на временно оккупированной территории Донецкой области, в так называемой "ДНР", зафиксировали первый случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.