В ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию китайского коронавируса / Reuters

О пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.

Гебреисус также убежден, что пандемия COVID-19 будет "первой в истории, которую возможно контролировать". Об этом свидетельствует опыт Китайской Народной Республики, руководство которой с помощью жестоких мер сумело переломить ход эпидемии внутри страны.

Напомним, ранее сообщалось - по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса - по состоянию на утро среды, 11 марта 2020 года, коронавирус был подтвержден у 119 132 людей в 114 странах мира.Умерли от COVID-19 4284 человека, а излечились - 65 765.