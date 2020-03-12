Коронавирус в США: Трамп закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд

Дональд Трамп сделал важное заявление из-за коронавируса / Reuters

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся в течение 30 дней.

Запрет на въезд в США будет касаться только иностранцев и не затронет торговлю.

"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", − сообщил глава Белого дома в Twitter.

И.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вульф уточнил, что приостанавливается въезд для большинства иностранных граждан, которые находились в некоторых европейских странах в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединенные Штаты. К этим странам относятся: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Кого не коснется временный запрет на въезд в США

постоянных резидентов и ближайших членов семей граждан США;

иностранцев, которые приезжают в Штаты для борьбы с распространением коронавируса;

членов экипажей воздушных и морских судов;

иностранных официальных лиц и представителей международных организаций, в том числе НАТО.

Коронавирус в США – Трамп дал ряд поблажек американцам

Штаты озадачились тем, чтобы помочь своим гражданам в условиях пандемии коронавируса, о которой 11 марта заявили в ВОЗ. В частности, Дональд Трамп заявил, что компании, которые пострадали от вспышки коронавируса, смогут получить кредиты под низкий процент. По распоряжению главы Белого дома, Министерство финансов США отложит прием налоговых платежей, при этом проценты и пеня не будут насчитываться.

Трамп заявил, что налоговые послабления для американских физических и юридических лиц дадут экономике США более 200 миллиардов долларов и станут дополнительным стимулом ее роста.

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 12 марта коронавирус в США подхватили 1312 человек, зафиксированы 30 смертей в Вашингтоне, 4 – в Калифорнии, по одной – в Нью-Джерси и в Южной Дакоте.

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Стоит отметить, что в 24 штатах США и столице страны Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. В частности, о введении чрезвычайного положения 11 марта сообщили четыре штата: Аризона, Нью-Мексико, Луизиана, Арканзас, а также столица США Вашингтон, округ Колумбия.

Ранее о режиме ЧС объявили штаты Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Кентукки, Индиана, Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи.

Напомним, украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений; б) запрещение массовых собраний более 200 человек; в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.