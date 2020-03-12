УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Коронавирус в США: Трамп закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд

12 марта 2020, 07:37

Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся в течение 30 дней.

Дональд Трамп
Дональд Трамп сделал важное заявление из-за коронавируса / Reuters

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся в течение 30 дней.

Запрет на въезд в США будет касаться только иностранцев и не затронет торговлю.

"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", − сообщил глава Белого дома в Twitter.

И.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вульф уточнил, что приостанавливается въезд для большинства иностранных граждан, которые находились в некоторых европейских странах в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединенные Штаты. К этим странам относятся: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Кого не коснется временный запрет на въезд в США

  • постоянных резидентов и ближайших членов семей граждан США;
  • иностранцев, которые приезжают в Штаты для борьбы с распространением коронавируса;
  • членов экипажей воздушных и морских судов;
  • иностранных официальных лиц и представителей международных организаций, в том числе НАТО.

Коронавирус в США – Трамп дал ряд поблажек американцам

Штаты озадачились тем, чтобы помочь своим гражданам в условиях пандемии коронавируса, о которой 11 марта заявили в ВОЗ. В частности, Дональд Трамп заявил, что компании, которые пострадали от вспышки коронавируса, смогут получить кредиты под низкий процент. По распоряжению главы Белого дома, Министерство финансов США отложит прием налоговых платежей, при этом проценты и пеня не будут насчитываться.

Трамп заявил, что налоговые послабления для американских физических и юридических лиц дадут экономике США более 200 миллиардов долларов и станут дополнительным стимулом ее роста. 

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 12 марта коронавирус в США подхватили 1312 человек, зафиксированы 30 смертей в Вашингтоне, 4 – в Калифорнии, по одной – в Нью-Джерси и в Южной Дакоте.

 gisanddata.maps

Стоит отметить, что в 24 штатах США и столице страны Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.  В частности, о введении чрезвычайного положения 11 марта сообщили четыре штата: Аризона, Нью-Мексико, Луизиана, Арканзас, а также столица США Вашингтон, округ Колумбия.

Ранее о режиме ЧС объявили штаты Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Кентукки, Индиана, Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи.

Напомним, украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля.  Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений; б) запрещение массовых собраний более 200 человек; в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в США: Трамп закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:04
Врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар
09:00
Horizon Zero Dawn - чем примечателен один из главных эксклюзивов PS4?
08:57
В ОП рассказали, о чем Ермак и Козак договорились в Минске по Донбассу
08:48
Отдых в Турции 2020 "накрылся": в чем причина
08:41
Гороскоп на 12 марта всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый друг
08:30
"Медреформу писали экономисты": врач забила тревогу из-за коронавируса Видео
08:09
Коронавирус в Китае: появились хорошие новости
07:37
Коронавирус в США: Трамп закрыл границу, кого не коснется запрет на въезд
07:04
Известный голливудский актер заразился коронавирусом COVID-19
07:01
"Росгвардеец *бнет в рожу": Шнуров высмеял фанатиков Путина
07:00
Вітальні листівки з Днем ангела Марини та красиві побажання на словах
06:43
Самый крупный музыкальный фестиваль сезона отменили из-за коронавируса
06:18
Последний охотник на Ведьм 2 - Вин Дизель реанимирует провальную франшизу
05:49
Месси кроп и отросший андеркат – новые модные мужские стрижки 2020: фото Фото
05:22
Чем нужно кормить ребенка: врач-диетолог дала важные советы
04:54
Главный День Марины 2020 – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу
04:28
Весенний маникюр 2020 – потрясающий маникюр в стиле модерна: фото Фото
04:17
"С ног сбились": в России полицейский искал сам себя, расследуя грабежи
04:08
Новая профессия: в США БДСМ-порнозвезда подалась в политику
03:29
"Быстрая, неистовая и плавная": что критики думают о хардкорной Nioh 2?
03:01
Съемки Сокола и Зимнего Солдата отменили
02:33
Спасет ли Украину от российской агрессии кризис в РФ: эксперт дал прогноз
02:02
Злорадно хохотала: на Одесчине парень убил смеющуюся подругу во время секса Видео
01:34
"Нация не готова": Кравчук похвалил Зеленского за мирный план Видео
01:14
Сколько проработает Кабмин Шмыгаля: Разумков дал прогноз Видео
00:47
Джон Боега сбежал на Netflix снимать сериалы про Африку
00:19
12 марта – какой сегодня праздник: с Днем ангела Марины и День почки Видео
00:08
Труп в крови: в Киеве найден мертвым директор кинотеатра
11 марта, среда
23:24
Новый обмен пленными: в России заявили о достижении важного соглашения
23:01
Пороху конец: всплыли подробности дела против экс-президента - СМИ
22:45
Лучшие многослойные стрижки на средние волосы 2020: шегги-каре и лоб с перьями - фото Фото
22:25
Жуткий коронавирус: носить ли маски и спасет ли вакцина от кори - ответ вирусолога
21:57
Вакарчук - все: глава партии Голос покинул свой пост
21:52
В Кабмине объяснили, почему в Украине заранее ввели коронавирусный карантин
21:45
Тепла не ждите: синоптики удивили прогнозом погоды
21:14
Отморозились: какие города Украины не закрыли школы на карантин
20:46
Украинцы кинулись в магазины из-за карантина: какие продукты раскупаются
20:40
"Сморкался и чихал ": украинка шокировала рассказом о проверке на коронавирус
20:34
Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав
20:30
"Нам всем пи*да": в Харькове решили не закрывать школы и детсады на карантин Видео
20:09
Карантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирус
20:06
В Кабмине поведали подробности движения поездов и работы аэропортов во время карантина
19:50
Спіймати Кайдаша 11 и 12 серия смотреть онлайн 11-03-2020 - финал Видео
19:44
Возвращение в первоначальную точку: КСУ отменил ряд положений судебной реформы Видео
19:40
Шмыгаль рассказал, как Украина войдет в мировой финансовый кризис Видео
19:22
Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса
19:20
Готовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 года мнение
19:12
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
19:11
Количество зараженных скрывают или знают, что скоро их будут тысячи мнение
18:57
Ubisoft и Microsoft уже знают, что будут делать без выставки Е3 2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять