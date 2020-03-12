Коронавирус в Китае: появились хорошие новости

Коронавирус был объявлен пандемией / Фото pixabay.com

За последние сутки в Китае обнаружили лишь 15 новых случаев заражения опасным коронавирусом COVID-19, который был объявлен пандемией. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 80 793 человек.

При этом 3169 пациентов стали жертвами коронавируса, 62 793 - вылечились. Как сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, 14 831 человек на данный момент болеет, при этом 4257 из них находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки по всей стране зафиксировано 11 летальных исходов, из больниц выписали 1318 человек.

Коронавирус в Италии

Италия стала самым большим очагом заражения COVID-19 после Китая. Там ситуация ухудшилась. За последние сутки в стране обнаружили 2313 новых случаев заражения коронавирусом. 196 человек за сутки умерли, общее количество жертв достигло отметки 827. В общем, в Италии COVID-19 диагностировали у 12 462 человек. При этом излечились уже более 1040 пациентов.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте решил пойти на еще более суровые меры из-за коронавируса. В стране будут закрыты все рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых и аптек. Вся коммерческая деятельность будет прекращена, передает La Repubblica.

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Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 12 марта коронавирус подхватили 126 136 человек в мире, общее число смертей - 4630 (большинство из них в Китае), вылечились - 68 219 человек.

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Напомним, украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений; б) запрещение массовых собраний более 200 человек; в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.