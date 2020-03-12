Коронавирус добрался до Острова Свободы

На Кубе обнаружили трех итальянцев с коронавирусом / Фото pixabay.com

На Кубе официально подтвердили первые три случая заражения коронавирусом COVID-19. Болезнь обнаружили у трех туристов из Италии.

Зараженные коронавирусом итальянцы прибыли на территорию страны 9 марта и остановились в отеле города Тринидад, передает Miami Herald. Еще один турист, который путешествовал в этой же компании, оказался здоровым – его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

На данный момент все инфицированные COVID-19 туристы находятся в изоляции в институте тропической медицины в Гаване. Кубинские власти отслеживают тех, кто вступал в контакт с заразившимися.

Читайте такжеВ ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в миреНапомним, коронавирус COVID-19 вынудил власти Турции перенести старт туристического сезона в стране с конца марта на 15 апреля. Ранее в Турции зафиксировали первый случай заражения опасным коронавирусом COVID-19. Министр здравоохранения Турции Фахретин Коджу сообщил, что гражданин, который подхватил китайский вирус, недавно ездил в одну из европейских стран. Мужчину изолировали.

Тем временем украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений; б) запрещение массовых собраний более 200 человек; в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.