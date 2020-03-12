Пока что держится: названа единственная в Европе страна без коронавируса

Коронавирус заразил более 126 тысяч человек в мире / Reuters

По состоянию на 12 марта в Европе осталась лишь одна страна, в которой не зафиксировали ни одного случая заражения жутким китайским коронавирусом COVID-19, о пандемии которого объявила ВОЗ.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, только в Черногории пока что не подтвердили коронавирус.

Эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич сообщил, что сейчас в Черногории под наблюдением находятся 392 человека, а с момента появления коронавируса были обследованы более 2 тыс. человек.

"Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", - сказал Галич в эфире национального телевидения.

При этом эпидемиолог отметил, что Институт общественного здравоохранения подготовлен к возможному появлению коронавируса.

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 12 марта коронавирус подхватили 126 443 человека в мире, общее число смертей - 4641 (большинство из них в Китае), вылечились - 68 300 человек.

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Тем временем Греция заявила о первой смерти от COVID-19 в стране. По данным Министерства здравоохранения Греции, умершему было 66 лет. Мужчину госпитализировали 2 марта. У него уже были проблемы со здоровьем. 10 марта его состояние стало критическим, в результате мужчина скончался от полиорганной недостаточности. Коронавирусом он заразился во время религиозного паломничества в Израиле и Египте в прошлом месяце, передает Ekathimerini. Китайский вирус подхватили и несколько его попутчиков-граждан Греции. На данный момент они изолированы.

Напомним, на Кубе официально подтвердили первые три случая заражения коронавирусом COVID-19. Болезнь обнаружили у трех туристов из Италии. Они прибыли на территорию страны 9 марта и остановились в отеле города Тринидад. На данный момент все инфицированные COVID-19 туристы находятся в изоляции в институте тропической медицины в Гаване. Кубинские власти отслеживают тех, кто вступал в контакт с заразившимися.