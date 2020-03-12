УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Жуткий коронавирус "добрался" до премьера Канады, отменены все встречи

12 марта 2020, 20:22

Премьер Канады решил самоизолироваться из-за того, что его супруга подхватила опасный китайский вирус.

Трюдо
У супруги Трюдо зафиксировали опасную хворь / УНИАН

Коронавирус нового типа быстро распространяется по миру - сегодня еще два случая заражения были зафиксированы в Украине. Не минула злая участь и Канаду - премьер-министр Джастин Трюдо принял решение самоизолироваться из-за опасения заболеть жутким вирусом.

Как информирует в четверг, 12 марта, BBC Украина, у его супруги Софи Грегуар-Трюдо, в среду вечером появились легкие симптомы болезни. Перед этим она вернулась из поездки в Лондон (Великобритания). 

В данный момент жену Трюдо проверяют врачи и до появления результатов тестов на коронавирус она вместе с мужем будет оставаться дома.

Читайте такжеВ УЕФА решились отменить чемпионат Европы по футболу - СМИ

У самого канадского премьера симптомов жуткой хвори пока нет, но все его встречи были перенесены на неопределенный срок. Фактически, Трюдо будет исполнять обязанности премьер-министра из дома.

Ранее Главред сообщал, что голливудский актер и продюсер Том Хэнкс заразился опасным коронавирусом COVID-19, о пандемии которого ранее заявили в ВОЗ. Также болезнь подхватила и его супруга. Как сообщил сам актер, сначала он почувствовал себя нехорошо, наблюдались симптомы простуды.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (супруга Тома Хэнкса, - ред.) был озноб, который приходил и уходил, и небольшая температура", - написал актер в  Facebook.

Также напомним, знаменитый американский музыкальный фестиваль Coachella впервые не состоится в апреле 2020 года. Организаторы сообщили, что мероприятие перенесли. Дело в том, что в округе Риверсайд, штат Калифорния, где он проходит, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.

китайский коронавирус китайский коронавирус симптомы Новости Канады Джастин Трюдо
Сейчас вы просматриваете новость «Жуткий коронавирус "добрался" до премьера Канады, отменены все встречи». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:21
Невесты: объявили актерский состав сериала про Дракулу
21:13
Сивохо рассказал, кто за стоит за атакой радикалов на него
21:04
Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака Видео
21:04
Ученые бьют тревогу: изменился инкубационный период коронавируса
20:43
Первый президент: у главы большой страны положительный анализ на коронавирус - СМИ
20:22
Жуткий коронавирус "добрался" до премьера Канады, отменены все встречи
20:12
Страна господствующего нуля мнение
20:10
Карантин в Киеве: люди сметают лекарства, а в аптеках задирают цены
20:05
Диетолог сказала, какой суп полезный Видео
19:51
Журналистам бой: в Раде ввели экстренные меры из-за коронавируса
19:37
Не фиг шастать: украинцев предупредили о мокром снеге Видео
19:22
Сдался без боя: в Голосе назвали плюсы отставки Вакарчука
19:19
В Украине число зараженных коронавирусом возросло втрое Видео
19:16
Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на нефть в мире
18:48
"Всеми силами против мира": Сивохо рассказал о травмах из-за нападения радикалов
18:07
"Не был уполномочен": Данилов открестился от Сивохо после нападения радикалов
18:02
Убийство Шеремета: в Офисе генпрокурора рассказали, как движется дело Видео
17:31
В УЕФА решились отменить чемпионат Европы по футболу - СМИ
17:06
Полиция вычислила радикала, напавшего на Сивохо - СМИ
16:54
"Пять заразившихся": Украина эвакуирует из Китая новую "порцию" своих граждан
16:18
Все демоны должны умереть: вышел релизный трейлер Doom Eternal
16:03
В МИД Польши рассказали, почему Северный поток-2 угрожает Европе
15:55
Иконы не целуйте: украинские церкви пошли на уступки из-за коронавируса
15:50
Названы адреса в Киеве с установленными камерами фиксации нарушений ПДД
15:41
Новый трейлер невероятно стильной игры Persona 5 Royal призывает изменить мир Видео
15:25
Киев отобрал у посольства РФ три участка на Подоле: подробности
15:19
СМИ рассказали, как планируют "закрыть" вакансии министров в Кабмине Шмыгаля
15:16
"Место проклято, бл*дь": в Слуге народа оценили идею о декоммунизации Донбасса и Крыма
15:10
Бесплатная Call of Duty: Warzone поставила рекорд по количеству игроков за сутки
14:56
Путин собрался на тот свет и потянет за собой всех россиян мнение
14:40
В Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус: что известно
14:33
Радикалы рассказали, почему устроили потасовку с Сивохо
14:18
"Никакого примирения не будет": соцсети бурлят из-за нападения на Сивохо Видео
13:53
Карантин в Украине: в Киеве массово закрылись кинотеатры
13:46
Какие изменения ждут бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone?
13:45
"А вместо сердца – дизельный мотор": рецензия на боевик Бладшот с Вином Дизелем Видео
13:25
Editors впервые сыграют в Киеве и представят лучшие хиты новости компании
13:23
Прикольные картинки-пожелания с выздоровлением – открытки-анимации Фото
13:18
Коронавирус в Украине - звезды массово отменяют концеры
13:09
Коронавирус в Украине: названы даты переноса ВНО
12:53
Главный День Марины 2020 – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу
12:52
"Хотят войны": Сивохо жестко поставил на место радикалов
12:46
Кровавая поездка - дата выхода, сюжет и трейлер Видео
12:44
Впервые в Украине сыграет мощный дуэт The Score новости компании
12:42
Подозрение на коронавирус: в Украине объявили результаты исследования всех образцов
12:25
"Сепар" и "клоун": Сивохо силой вытолкали с презентации Национальной платформы примирения Видео
12:19
Холостяк 2020 - какую девушку ищет Максим Михайлюк
11:53
Apple сманила Уму Турман сниматься в новом сериале
11:49
Пока что держится: названа единственная в Европе страна без коронавируса
11:43
Паника в магазинах и открытые школы: что происходит в первый день карантина в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять