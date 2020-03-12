Жуткий коронавирус "добрался" до премьера Канады, отменены все встречи

У супруги Трюдо зафиксировали опасную хворь / УНИАН

Коронавирус нового типа быстро распространяется по миру - сегодня еще два случая заражения были зафиксированы в Украине. Не минула злая участь и Канаду - премьер-министр Джастин Трюдо принял решение самоизолироваться из-за опасения заболеть жутким вирусом.

Как информирует в четверг, 12 марта, BBC Украина, у его супруги Софи Грегуар-Трюдо, в среду вечером появились легкие симптомы болезни. Перед этим она вернулась из поездки в Лондон (Великобритания).

В данный момент жену Трюдо проверяют врачи и до появления результатов тестов на коронавирус она вместе с мужем будет оставаться дома.

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У самого канадского премьера симптомов жуткой хвори пока нет, но все его встречи были перенесены на неопределенный срок. Фактически, Трюдо будет исполнять обязанности премьер-министра из дома.

Ранее Главред сообщал, что голливудский актер и продюсер Том Хэнкс заразился опасным коронавирусом COVID-19, о пандемии которого ранее заявили в ВОЗ. Также болезнь подхватила и его супруга. Как сообщил сам актер, сначала он почувствовал себя нехорошо, наблюдались симптомы простуды.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты (супруга Тома Хэнкса, - ред.) был озноб, который приходил и уходил, и небольшая температура", - написал актер в Facebook.

Также напомним, знаменитый американский музыкальный фестиваль Coachella впервые не состоится в апреле 2020 года. Организаторы сообщили, что мероприятие перенесли. Дело в том, что в округе Риверсайд, штат Калифорния, где он проходит, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом.