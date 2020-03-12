Первый президент: у главы большой страны положительный анализ на коронавирус - СМИ

По данным журналистов, у президента Бразилии обнаружили коронавирус / Reuters

Некоторые южноамериканские (бразильские и аргентинские) СМИ сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на китайский коронавирус Covid-19. И он оказался положительным.

Однако, буквально через полчаса, журналисты изменили тексты, указав, что глава Бразилии все еще проходит исследование на коронавирус.

Официально подтверждено, что в высших политических кругах Бразилии коронавирусом заразился глава специального секретариата президента по коммуникациям - Фабио Вайнгартен.

Более того, он вместе с Болсонару в минувшие выходные посещал с официальным визитом в США. Там они провели рабочую встречу с президентом Дональдом Трампом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус / Reuters

Симптомы китайского коронавируса у Вайнгартена были обнаружены после того, как побывал в Штаб-квартире Южного командования американской армии в Майами. В связи со сложившейся ситуацией президента Бразилии поместили под наблюдение медиков.

Напомним, ранее в четверг, 12 марта, премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил самоизолироваться - из-за опасения перед коронавирусом. Дело в том, что у его супруги Софи Грегуар-Трюдо, 11 марта вечером возникли легкие симптомы болезни. Перед этим она возвратилась после визита в Лондон.