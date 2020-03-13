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В Китае намекнули, кто виноват в появлении коронавируса

13 марта 2020, 07:35

Впрочем, доказательств никаких нет.

Китай, коронавирус
В Китае нашли предполагаемого нулевого пациента / Reuters

Вашингтон и Пекин обменялись взаимными обвинениями на фоне пандемии коронавируса. В частности, представитель США обвинил Китай в том, что страна медленно реагировала на распространение болезни. В КНР, в свою очередь, заявили, что коронавирус в Китай могли завезти американские военные.

На днях советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что скорость, с которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса возможно обошлась миру в два месяца, в течение которых другие страны могли бы подготовиться к эпидемии. Об этом сообщает Голос Америки.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь ответил на обвинения О'Брайена заявлением о том, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!", - написал Чжао Лицзянь в Twitter.

При этом он не привел никаких  доказательств своего обвинения в адрес американских военных.

Тем временем китайские СМИ сообщили, что первый случай заражения коронавирусом нового типа произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее.  Об этом написала газета South China Morning Post. Издание предположило, что первым человеком, зараженным новым заболеванием, мог быть 55-летний житель провинции Хубэй. При этом статус его как нулевого пациента, то есть первого заразившегося, еще официально не подтвержден.

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Как сообщал Главред, 11 марта о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор  Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

коронавирус пандемия Новости Китая китайский коронавирус
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